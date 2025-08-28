Эксперты разъяснили, почему быстро прошел бум на электрокары в РФ и в мире
Тема "электричек", еще недавно воспринимавшаяся как безальтернативное будущее автомобильной отрасли, сегодня вызывает все больше вопросов. Как отмечают эксперты, рост рынка электромобилей в России и в мире фактически остановился, а в ряде регионов - начал сокращаться. Портал "Автовзгляд" попытался найти ответ, почему это происходит.
По словам технического консультанта компании Krauf Андрея Коромыслова, электромобиль оказался технологией, опередившей свое время. Он считает, что зарядная инфраструктура остается ограниченной, стоимость электромобилей высока, запас хода непредсказуем и зависит от внешних условий, а длительные поездки требуют сложного планирования. Поэтому пока в России такие автомобили остаются скорее нишевым решением для обеспеченных владельцев.
Экономист Валерий Корнеев подчеркнул, что глобальный "зеленый переход", на который делали ставку западные страны, столкнулся с объективными трудностями. Сокращение бюджетных субсидий в Европе и США моментально привело к падению спроса на электромобили.
Без господдержки массовый потребитель не готов пересесть на электромобиль. При этом лидерство в этой сфере перешло к Китаю, где сохраняется высокий уровень продаж, в том числе за счет борьбы с загрязнением воздуха, которое создаёт огромный объём продаваемых машин с ДВС.
Директор по стратегии компании Carcraft Борис Беленький отметил, что на российском рынке относительно доступные китайские модели упираются в те же барьеры: дефицит инфраструктуры за пределами крупных городов, высокая стоимость владения и низкая остаточная цена при перепродаже.
Таким образом, ключевыми факторами стагнации электромобильного сегмента стали снижение господдержки, неготовность зарядной инфраструктуры и высокая стоимость транспортных средств.
По мнению специалистов, реальный "электрический прорыв" возможен только после появления новых аккумуляторных технологий, обеспечивающих быструю подзарядку и массовую доступность.