Власти Челябинской области хотят взыскать миллиард с дорожных подрядчиков

Министерство дорожного хозяйства Челябинской области пытается взыскать более миллиарда рублей с трех компаний. Иски к ним направлены в Арбитражный суд региона.

Самая большая претензия предъявлена ООО "Нижавтодорстрой" – почти 532 миллиона рублей. Заявление чиновников еще не принято к производству, поэтому подробности иска пока неизвестны.

Кроме того, более 172 миллионов рублей министерство пытается взыскать с ООО "Уралдорстрой". Представителей власти не устроило качество ремонта дорог Травники – Щапино – Барсуки и Филимоново – Алтынташ, проведенного несколько лет назад. Предварительное заседание назначено на 14 октября.

Следует отметить, что в январе к 5 годам лишения свободы был приговорен директор "Уралдорстроя" Нвер Колозян – согласно материалам дела, он давал взятки главному специалисту отдела технадзора дорожно-строительных работ ОГКУ "Челябинскавтодор", а тот способствовал беспрепятственному подписанию актов выполненных дорожных работ и их ускоренной оплате.

Также, по информации ЕАН, министерство требует 315 миллионов рублей с ООО "Дорстройгрупп", выполнявшего ремонтные работы на восьми участках дорог в Челябинской области. Предварительное заседание запланировано на 19 ноября.

Ранее в Челябинской области задержали министра дорожного хозяйства Алексея Нечаева и бывших руководителей нескольких подрядчиков. Спустя полгода в федеральный розыск был объявлен экс-губернатор Борис Дубровский – его подозревают в организации преступной схемы при заключении госконтрактов на ремонт дорог: реализация этой схемы нанесла бюджету ущерб в 33 миллиарда рублей.

