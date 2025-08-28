Evolute i-Joy подорожал, но есть возможность купить его дешевле

Российский автопроизводитель, выпускающий свои гибриды и электромобили на липецком заводе «Моторинвест», принял решение об отмене специального предложения для покупателей электрокроссовера i-Joy. Действовавшая до сих пор скидка за раннее авансирование покупки, которая составляла 100 тысяч рублей, больше не предлагается.

© Quto.ru

Но покупатели по-прежнему могут существенно сэкономить, воспользовавшись государственной программой льготного автокредитования. При оформлении займа в аккредитованном банке государство компенсирует 35% от стоимости автомобиля. Размер максимальной поддержки ограничен суммой в 925 000 рублей. Таким образом, с учётом этой субсидии, итоговая цена электрокроссовера для потенциального покупателя может составить 1 850 000 рублей, пишут «Автоновости дня».

Модель i-Joy оснащена одним электродвигателем на передней оси мощностью 163 лошадиные силы, который выдаёт крутящий момент 195 Ньютон-метров. Энергию для него поставляет тяговая батарея ёмкостью 53 киловатт-часа. По данным производителя, этого достаточно, чтобы проехать на одном заряде до 407 километров по циклу NEDC.