Jaecoo анонсировал спецверсию J7 для России

В честь второй годовщины своего присутствия на российском рынке китайский производитель намерен предложить россиянам особую модификацию кроссовера, который стал первенцем модельного ряда в нашей стране.

© Quto.ru

Подробностей о модели в компании пока не раскрывают. Известно лишь, что от стандартного паркетника новинку будет отличать особое оформление передней части кузова.

Продажи юбилейного Jaecoo J7 в России начнутся в сентябре 2025 года.

© Jaecoo

Диапазон цен на актуальную версию кроссовера варьируется от 2 909 900 до 3 689 900 рублей. Автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 150 или 186 сил, роботизированной трансмиссией, передним или полным приводом.