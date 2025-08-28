Водителей-сладкоежек могут лишить прав за наркоманию

Многие россияне с детства любят булочки с маком. Однако такая, казалось бы, безобидная выпечка может нести в себе серьёзные риски для автомобилистов, особенно если есть её в больших количествах.

Как пояснила физиолог Ирина Лялина, в промышленности всё чаще встречаются «нечистые» сорта мака с повышенным содержанием морфина. Как правило, остаточные опиаты присутствуют в семенах из-за нарушения технологии сбора или контакте с дикими растениями.

Таким образом, если водителя-сладкоежку, который съел такой продукт, да ещё и не один, остановят гаишники и отправят на медосвидетельствование, есть все шансы сдать положительный тест на употребление запрещённых веществ, так как следы опиатов могут быть обнаружены в моче.

«Остаточные опиаты в пищевом маке при его бесконтрольном употреблении могут вызывать сонливость или спутанность сознания. Суточная норма мака — 1-2 столовые ложки. Стоит учесть, что после плотного употребления мака или изделий с ним возможны положительные тесты на опиаты (в моче), что важно для тех, кто проходит медицинское или служебное тестирование», — подчеркнула эксперт.

Напомним, сегодня за вождении в состоянии опьянения автомобилистам грозит штраф в размере 45 000 рублей, а также лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2,0 лет.