В России сократился размер автокредита

В июле 2025 года средний размер займа на покупку автомобиля составил 1,38 млн рублей — это на 4,9% больше, чем в месяцем ранее. При этом по сравнению с июлем 2024 года размер кредита уменьшился на 6,4%. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на которое обратил внимание Quto.ru.

«По данным кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, в июле 2025 года средний размер выданных автокредитов составил 1,38 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,9% (в июне 2025 года – 1,31 млн руб.). Данный показатель растет пятый месяц подряд. В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек выданных автокредитов в июле 2025 года, напротив, сократился – на 6,4% (в июле 2024 года – 1,47 млн руб.)», — уточнили в ведомстве.

Самые крупные кредиты берут жители Москвы (1,85 млн руб.), Подмосковья (1,7 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,59 млн руб.), Тюменской области, ХМАО и ЯНАО (1,51 млн руб.), Краснодарском крае (1,49 млн руб.) и Ленинградской области (1,49 млн. руб.).

Одновременно сообщается, что в ряде регионов размер займа за последний месяц вырос. В их число входят Тульская область, где этот показатель увеличился на 8,7%, Удмуртия (+8,5%), Кемеровская (+8,4%), Белгородская (+7,7%), Вологодская (+7,6%) области. В столице кредиты стали больше на 2,8%, в Санкт-Петербурге — на 5,3%.