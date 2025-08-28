Land Rover представил особую версию Defender под названием Churchill Edition

Компания Land Rover анонсировала новую специализированную версию внедорожника Defender под названием Churchill Edition. Эта модель посвящена Уинстону Черчиллю, бывшему премьер-министру Великобритании, и его личному автомобилю – Land Rover Series I. Пресс-служба автопроизводителя сообщила, что будет выпущено всего 10 экземпляров данной версии.

Черчилль получил внедорожник в 1954 году на свое 80-летие. Автомобиль был адаптирован: для Черчилля сделали более широкое сиденье, откидной подлокотник, специальный обогреватель и кожаную опору для удобства посадки и высадки.

В настоящее время этот автомобиль находится в экспозиции музея в Швейцарии, где специалисты Land Rover изучили его для того, чтобы учесть характерные детали в новой версии Defender.

Кузов Defender Churchill Edition выполнен в цвете Bronze Green, совпадающем с цветом автомобиля Черчилля.

Наклейки UKE 80 отсылают к регистрационному знаку внедорожника премьер-министра. Салон обтянут полуанилиновой кожей подходящего оттенка, а на передней панели установлены часы, оформленные в стиле бренда шампанского Pol Roger, которое предпочитал Черчилль.

Серия Churchill Edition основана на Defender в различных кузовах, которые выпускались с 2012 по 2016 год. Эти автомобили оснащены мотором V8 мощностью 400 л.с. Также в доработки входит установка амортизаторов Bilstein и пружин Eibach.