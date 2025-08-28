Легендарный автобренд посвятил особый внедорожник Уинстону Черчиллю
Land Rover представил особую версию Defender под названием Churchill Edition
Компания Land Rover анонсировала новую специализированную версию внедорожника Defender под названием Churchill Edition. Эта модель посвящена Уинстону Черчиллю, бывшему премьер-министру Великобритании, и его личному автомобилю – Land Rover Series I. Пресс-служба автопроизводителя сообщила, что будет выпущено всего 10 экземпляров данной версии.
Черчилль получил внедорожник в 1954 году на свое 80-летие. Автомобиль был адаптирован: для Черчилля сделали более широкое сиденье, откидной подлокотник, специальный обогреватель и кожаную опору для удобства посадки и высадки.
В настоящее время этот автомобиль находится в экспозиции музея в Швейцарии, где специалисты Land Rover изучили его для того, чтобы учесть характерные детали в новой версии Defender.
Кузов Defender Churchill Edition выполнен в цвете Bronze Green, совпадающем с цветом автомобиля Черчилля.
Наклейки UKE 80 отсылают к регистрационному знаку внедорожника премьер-министра. Салон обтянут полуанилиновой кожей подходящего оттенка, а на передней панели установлены часы, оформленные в стиле бренда шампанского Pol Roger, которое предпочитал Черчилль.
Серия Churchill Edition основана на Defender в различных кузовах, которые выпускались с 2012 по 2016 год. Эти автомобили оснащены мотором V8 мощностью 400 л.с. Также в доработки входит установка амортизаторов Bilstein и пружин Eibach.