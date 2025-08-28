Флагманский трехрядный кроссовер GAC Trumpchi S9 выходит на рынок

Стартовая цена полноразмерного SUV на домашнем рынке, в Китае, составляет 259 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,92 млн рублей по текущему курсу.

В портфеле концерна GAC числится несколько брендов, одним из них является Trumpchi, который используется только в Поднебесной. Производитель представил флагманский кроссовер Trumpchi S9 весной 2025 года, презентация прошла в рамках Шанхайского автосалона. Теперь стали известны цены, дилеры на домашнем рынке начали собирать предзаказы. Старт живых продаж нового SUV намечен на сентябрь.

Стоимость пятиместного кроссовера в исполнении Max в Китае составляет 259 900 юаней (эквивалентно примерно 2,92 млн рублей по текущему курсу). За аналогичный шестиместный GAC Trumpchi S9 просят не менее 269 900 юаней (около 3,03 млн рублей). Цена модификаций Ultra составляет 279 900 юаней (около 3,14 млн рублей) и 289 900 юаней (около 3,26 млн рублей) соответственно.

Габаритная длина полноразмерного кроссовера составляет 5060 мм (на 160 мм больше по сравнению с «младшим братом» Trumpchi S7), ширина – 1950 мм (показатель такой же), высота – 1760 мм (на 20 мм меньше). Расстояние между осями у GAC Trumpchi S9 равно 2930 мм (на 50 мм больше). У двухрядной пятиместной версии объём багажника равен 960 литров, а со сложенным задним диваном грузовое пространство увеличивается до 1950 литров.

У модели традиционный кузов, выдвижные дверные ручки, обычные боковые зеркала, чёрные центральные и задние стойки крыши, а также имеется хромированная тонкая полоска, идущая по нижнему краю остекления. В переднюю часть крыши интегрирован лидар, в качестве опции Trumpchi S9 предлагается двухцветная окраска кузова (в стиле Mercedes-Maybach).

Под кромкой капота располагается светодиодная головная оптика сравнительно простой формы, фары соединены друг с другом с помощью тонкой светящейся линии. В нижней части переднего бампера расположены большой центральный и пара боковых воздухозаборников. Корма Trumpchi S9 получила анимированные вертикальные задние фонари, которые соединены друг с другом через всю ширину кормы с помощью тонкой светящейся линии, а в верхней части багажной двери располагается аккуратный спойлер.

Компоновка салона, как мы уже упоминали, может быть двухрядной или трёхрядной, причём во втором во втором случае салон рассчитан на шестерых седоков, так как в среднем ряду установлены два капитанских кресла. На передней панели размещены два отдельных дисплея: виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы на 15,6 дюйма.

Также кроссовер получил двухспицевое рулевое колесо с чуть «приплюснутым» с одной стороны ободом, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, декоративные древесные вставки. Флагманскому SUV доступны дополнительный экран для пассажиров, сидящих сзади (диагональ – 17,3 дюйма), акустика с 21 динамиком, 27-дюймовый проекционный дисплей.

GAC Trumpchi S9 оснащается гибридной установкой, в основе которой лежит бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка (160 л.с.), работающая в тандеме с двумя электромоторами (по одному на каждой оси), максимальная отдача переднего равна 231 л.с., заднего – 109 л.с. В состав системы также входит литий-ионная батарея ёмкостью 44,5 кВт*ч. Запас хода при движении только на электротяге у Trumpchi S9 составляет 252 км, а совокупная дальнобойность при полном баке и заряженном аккумуляторе составляет 1200 км (при расчёте по циклу CLTC).

Отметим, аналогичная «начинка» есть также у «младшего брата» – кроссовера GAC Trumpchi S7, который уже продаётся на китайском рынке.