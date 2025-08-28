Китайский производитель пылесосов Dreame идет в автопром: он выпустит гиперкар

Компания Dreame, известная в России в основном по производству вертикальных и автономных пылесосов, объявила о намерении выйти на автомобильный рынок и создать электрический гиперкар. Премьера новинки запланирована на 2027 год.

По данным китайских СМИ, для проекта уже сформирована команда из более чем 1000 инженеров, которая будет расширяться. Dreame рассчитывает занять нишу в сегменте люксовых электрокаров, где, по её мнению, не хватает интеллектуальных брендов.

У компании есть серьёзная технологическая база: только в 2024 году Dreame получила патент на цифровой двигатель с частотой вращения 200 тысяч об/мин. Всего у бренда насчитывается порядка 6,4 тыс. патентов, значительная часть которых связана с разработками, подходящими для электромобильной отрасли.

В Dreame подчёркивают, что целью станет создание "убийцы Bugatti Veyron". Несмотря на то что Veyron давно не является самым быстрым автомобилем в мире, именно он стал символом индустрии как первый серийный суперкар с мощностью более 1000 л.с. и максимальной скоростью свыше 400 км/ч.

Планы Dreame укладываются в тенденцию, когда китайские технологические компании диверсифицируют бизнес и выходят в автомобильный сегмент. Так, в последние годы аналогичные шаги предприняли Xiaomi, которая уже представила две модели - седан SU7 и кроссовер YU7, а также пылесосный гигант Roborock, который выпускает внедорожник Rox 01.