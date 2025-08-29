Продажи Tesla обвалились в Европе из-за китайской BYD

Продажи автомобилей Tesla в Европе резко сократились в июле, ознаменовав седьмой месяц подряд снижения для американской компании. В то же время китайский конкурент BYD продемонстрировал значительный ежемесячный рост. Об этом сообщает CNBC.

© Газета.Ru

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в июле было зарегистрировано 8 837 новых автомобилей Tesla, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом BYD за тот же месяц зарегистрировала 13 503 новых автомобиля, показав годовой рост на 225%. Снижение продаж Tesla произошло на фоне общего роста продаж электромобилей на европейском рынке, что подчеркивает проблемы компании.

Автопроизводитель Илона Маска сталкивается с рядом трудностей в Европе, включая жесткую конкуренцию и репутационный ущерб бренду из-за резких высказываний миллиардера и его отношений с администрацией Трампа. На глобальном уровне Tesla также переживает не лучшие времена: выручка от продаж автомобилей снизилась во втором квартале года, а Маск предупредил о возможных «нескольких трудных кварталах» впереди.

Одной из ключевых проблем Tesla является отсутствие значительного обновления модельного ряда. Компания заявляла о работе над более доступным электромобилем с «массовым производством», запланированным на вторую половину 2025 года, что, как надеются инвесторы, оживит продажи.

Томас Бессон, руководитель отдела исследований автомобильного сектора в Kepler Cheuvreux, отметил, что руководство Tesla пытается «убедить инвесторов, что Tesla на самом деле не автомобильная компания», говоря об искусственном интеллекте, робототехнике и автономном вождении.

Американский автопроизводитель противостоит китайским игрокам, которые агрессивно выводят новые модели и наращивают свое присутствие в Европе. BYD возглавляет этот натиск, открывая выставочные залы по всему континенту и предлагая свои автомобили по конкурентоспособным ценам в течение последних двух лет. По данным JATO Dynamics, китайские бренды заняли рекордную долю рынка более 5% в первой половине года.

Не только Tesla ощущает давление китайской конкуренции. В июле владельцы Jeep — Stellantis, южнокорейская Hyundai Group и японские Toyota и Suzuki — также зафиксировали годовое снижение регистрации новых автомобилей в Европе. В то же время, Volkswagen, BMW и Renault Group оказались среди тех, кто наоборот продемонстрировал рост регистраций новых европейских автомобилей за месяц.

