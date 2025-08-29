В Госдуме задумались о росте цен из-за закона о локализации такси

Закон о локализации автомобилей затронет 700 тысяч водителей такси, работающих с агрегаторами, однако нужно сделать так, чтобы нововведения были максимально безболезненны для граждан - рост цен на поездки на 30% недопустим. Об этом НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Тарифы на такси в РФ с 2026 года вырастут на 30% из-за локализации, сообщила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Ее слова приводит сайт «За рулем». Это связано со вступлением в силу новых требований об использовании в таксопарках машин отечественного производства: с 1 марта 2026 года таксопарки и частные перевозчики будут обязаны использовать только автомобили, соответствующие списку локализованных транспортных средств. Гусев отметил, что речи о закрытии таксопарков пока не идет, так как их в России фактически нет.

«В России не существует таксопарков в правильном смысле слова: с отдельной территорией, с ремонтными мастерскими, с врачами. У нас есть службы, которые сдают автомобили в аренду. Я давно говорю, что вопрос локализации важный и нужный, но, что касается вот этих заявлений, надо все это посчитать. Уверен, этот вопрос должен быть обсужден в Думе и рассмотрен с понятными цифрами, с тем, что действительно происходит. Если это все правда, то надо думать, как менять закон о локализации такси. И надо провести локализацию максимально безболезненно для пассажиров. Вообще она затронет 700 тысяч водителей такси, которые работают с агрегаторами. И она, конечно же, не затронет полтора миллиона человек, которые оказывают услуги такси вне агрегаторов. Но надо дождаться официальных данных», - рассказал он.

Ранее председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев заявил НСН, что новый закон о локализации автомобилей принимали в спешке, он вызывает много вопросов, особенно что касается водителей, которые таксуют на личных автомобилях, так что, вероятно, скоро будут внесены поправки.