У россиян появится возможность покупать новые Volvo

В Россию привезут партию кроссоверов Volvo XC70. Напомним, что купить автомобили Volvo официальным путём нельзя, но вполне реально воспользоваться системой параллельного импорта. Учитывая, что кроссовер XC70 нового поколения будет делать китайский завод, он имеет шансы стать весьма популярным предложением среди обеспеченной публики на российском рынке.

© Volvo

В Китае старт продаж Volvo XC70 намечен на 26 сентября этого года, но уже сейчас российские покупатели могут забронировать такую машину. Ориентировочная цена — 6 300 000 рублей, но собеседники редакции Quto уверены, что реальная стоимость окажется ниже.

В нашу страну хотят привезти топовый полноприводный вариант, у которого совокупная мощность трёхмоторной установки составляет 462 л.с. С ней кроссовер набирает «сотню» за 5,3 с. Тяговая батарея имеет ёмкость 39,6 кВт·ч, обеспечивая 1200 км общего пробега.

Как нетрудно догадаться, перед нами гибрид: под его капотом установлен 1,5-литровый турбомотор (163 л.с., 255 Н·м, который помогает передним колёсам через трехступенчатую трансмиссию 3DHT. Ближайшим родственником этого Volvo является Lynk & Co 08 образца 2023 года.

Новинка сможет предложить центральный тачскрин диагональю 15,4 дюйма, 23 динамика аудиосистемы Harman/Kardon, фирменный круиз-контроль, а также продвинутую систему автоматической парковки. Длина кроссовера — 4815 мм, а колёсная база — 2895 мм.

Между тем, Volvo прекратил сотрудничество со своим европейским дилером. Причиной такого решения стала продажа этой фирмой седельного тягача для сборной России по лыжным гонкам ещё весной этого года.