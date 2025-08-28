Представлен Jetta VS8: кроссовер за 1,2 млн рублей сняли на официальное фото

В Китае состоялась премьера нового среднеразмерного кроссовера VS8 от Jetta. Уже сейчас модель доступна для предварительного заказа.

Автомобиль оснащается 1,4-литровым турбомотором (150 л.с.) в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Конструкция подвески включает стойки McPherson спереди и многорычажную систему сзади. Водитель получает в распоряжение адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора 360° и другие функции помощи водителю продвинутого уровня L2.

Дизайн автомобиля демонстрирует влияние немецкой школы: четкие линии, технологичные решения, безрамочная решетка радиатора, светящийся логотип и светодиодная оптика. Эффект "парящей" крыши достигается за счет черных стоек и темной окантовки стекол, а выразительная линия кузова подчеркивает атлетичный силуэт. Длина автомобиля составляет 4629 мм, ширина - 1851 мм, высота - 1624 мм, а колесная база - 2731 мм.

Интерьер отличается минимализмом с акцентом на мультимедийные возможности: 14,6-дюймовый экран, цифровая приборная панель, многофункциональный руль и подрулевой переключатель передач. Система голосового управления, использующая сервисы DeepSeek и Doubao, распознает как простые, так и сложные голосовые команды.

Ориентировочная стоимость нового кроссовера VS8 на китайском рынке составляет от 99 до 114 тысяч юаней (около 1,1-1,24 миллиона рублей).

Бред Jetta официально представлен на российском рынке, так что вполне возможно, что в следующем году модель доберется и до РФ.