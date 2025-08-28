Китайский производитель пылесосов Dreame решил бросить вызов Bugatti

Dreame против Bugatti: технологический гигант выходит на авторынок с гиперкаром. Китайская компания Dreame, хорошо знакомая россиянам по мощным роботам-пылесосам, заявила о своем намерении войти на конкурентный автомобильный рынок. Цель бренда очень амбициозная — создание высокотехнологичного электрического гиперкара. Сроки презентации первого автомобиля уже обозначены — 2027 год.

© Quto.ru

Для реализации проекта собрана команда из более чем тысячи инженеров, и это не окончательная цифра. Производитель намерен добирать сотрудников. В Dreame считают, что на рынке premium-электромобилей сегодня не хватает по-настоящему «умных» брендов, и намерены занять эту нишу, пишет «Российская газета».

Компания подходит к этой задаче с солидным технологическим багажом. Только за 2024 год инженеры Dreame получили патент на уникальный цифровой двигатель, способный раскручиваться до 200 тысяч оборотов в минуту. А общее число патентов, принадлежащих бренду, достигает 6 400. Значительная часть этих разработок может быть успешно применена в современной электромобильной индустрии.

Главной целью проекта в компании называют создание «убийцы» легендарного гиперкара Bugatti Veyron. Хотя модель уже и не носит звание самой быстрой серийной машиной в мире, она навсегда вошла в историю как первопроходец. Это был первый серийный автомобиль мощностью более 1 000 лошадиных сил, впервые преодолевший барьер в 400 километров в час.

Стратегия Dreame отражает общий тренд среди крупных китайских технологических компаний, которые активно диверсифицируют свой бизнес, выходя на авторынок. По тому же пути ранее пошли Xiaomi, уже представившая седан SU7 и кроссовер YU7, и гигант рынка роботов-пылесосов Roborock со своим внедорожником Rox 01.