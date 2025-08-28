Подержанные Volkswagen Tiguan упали в цене в России

В России с января по август 2025 года в среднем на 8% подешевели подержанные кроссоверы Volkswagen Tiguan, сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Volkswagen Tiguan 2022 года выпуска сейчас можно купить в среднем за 3,25 млн рулей. В январе его средняя стоимость была 3,5 млн рублей. Если брать Tiguan 2012 года выпуска, то его средняя стоимость в августе будет на уровне 1,22 млн рулей. В январе было примерно на 100 тысяч дороже», — написал Целиков.

Наибольшее падение в цене — сразу на 10% — продемонстрировали Volkswagen Tiguan 2013-го и 2020-го годов выпуска. Первые за семь месяцев подешевели в среднем на 139,9 тыс. рублей, вторые — на 288,7 тыс. рублей, до 1,3 млн рублей и 2,6 млн рублей соответственно.