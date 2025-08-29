Минпромторг снизил требования к локализации автомобилей в России

© BFM.RU

Минпромторг снизил планку по локализации производства для автопрома. Это может упростить локализацию производства китайских автомобилей в России, пишут «Ведомости». Как сообщил изданию источник в одном из автоконцернов, изменения коснулись балльной шкалы оценки локализации. Теперь для полной компенсации утильсбора производителям будет достаточно набрать 1500 баллов — это в два с лишним раза меньше, чем было раньше.

С 2022 года выплата автозаводам субсидий, де-факто компенсирующих утилизационный сбор, привязана к балльной оценке уровня локализации производства. А утильсбор — это сотни тысяч рублей, иногда больше миллиона. То есть те производители, которые возвращают эти деньги, имеют конкурентное преимущество. Ранее на этот год была установлена планка в 3701 балл. Модели легковушек, которые выпускаются в РФ и соответствуют такому уровню «российскости» производства, можно пересчитать по пальцам. Это Lada Granta, Aurus Senat, Lada Vesta и некоторые другие модели, говорится в публикации. Выпускаемый в Питере Solaris HS (бывший Hyundai Solaris), «Москвич 3» и «китайцы» до заветной планки не дотягивают.

Предполагается, что снижение требований позволит прежде всего тем же китайским производителям, которые заняли площадки ушедших из России автоконцернов, запустить эту самую локализацию производства. Но в этом есть сомнения. Продолжает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем» «Простая локализация не очень глубокая, она не дает никаких преимуществ. То есть фактически нужно содержать здесь завод. Нужно везти из Китая комплектующие — всегда на круг дороже, чем везти готовый комплектный автомобиль, собранный на основном производстве в Китае. И получается даже с учетом возвращения утилизационного сбора, что машину здесь, на российской сборке, невозможно продавать дешевле, чем машину, которая напрямую сюда поставляется по импорту. И при всей этой организации производства мы получим плюс-минус такие же автомобили по плюс-минус такой же цене. И встанет, конечно же, вопрос: кто их будет покупать? Если цены не упадут, а они, скорее всего, не упадут, то ставка только на одно: на то, что ключевая ставка пойдет вниз. Если она пойдет вниз, то тогда да, это будет интересно. Но это в перспективе, наверное, нескольких лет. В 2026 году продать большие объемы автомобилей в России невозможно».

По статистике «Автостата», за первые семь месяцев 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России упали в годовом выражении на четверть. Лидером рынка остается Lada, хотя и у продукции «АвтоВАЗа» продажи снизились соразмерно.

Неизвестно, захотят ли китайские автопроизводители инвестировать в локализацию производства в России. Да и к самой шкале оценки локализации есть вопросы. Продолжает автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства «Автостат» «Сложно сказать, насколько это повлияет. Другое дело, что на сегодняшний день мне кажется, что система достаточно «кондовая», и она не всегда поощряет компании заниматься углубленной локализацией, потому что за какие-то серьезные вещи с серьезными вложениями дают немного «баллов», а за какие-то вещи, более простые, получают много «баллов». Там, насколько я помню, по действующей системе очень много «баллов» дают за какие-то металлоемкие операции, связанные с литьем. Не очень понятно, зачем это нужно. Зато если компания начинает развивать свою электронику, там «баллов» гораздо меньше».

Новые пониженные требования к локализации производства автомобилей, по сведениям «Ведомостей», уже вступили в силу. Интересно, как на это отреагирует «АвтоВАЗ». Руководство предприятия уже неоднократно высказывалось за повышение требований к локализации.

Остается добавить, что требования по локализации автомобилей для такси остаются прежними: 3200 баллов. А перевозчикам хочешь не хочешь приходится периодически обновлять парк. Требования к локализации машин для такси вступят в силу в марте следующего года.