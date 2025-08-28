Названы 12 самых популярных кроссоверов с пробегом в России

Аналитик перечислил, какие подержанные кроссоверы россияне покупают чаще всего. По итогам семи месяцев этого года доля подержанных кроссоверов и внедорожников среди автомобилей с пробегом составила 26%, что почти в три раза меньше, чем аналогичный показатель на рынке новых машин, где он достигает 72%. Такие данные привёл в своём Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

© Quto.ru

За первые семь месяцев 2025 года через сделки купли-продажи прошло более 850 тысяч таких автомобилей. При этом выбор у покупателей огромен — на рынке представлено свыше 650 различных моделей SUV. Однако реальная картина покупок показывает, что любовь российских автомобилистов сконцентрирована на определённом круге моделей.

Эксперт представил рейтинг из двенадцати самых востребованных кроссоверов, где абсолютным лидером стала Toyota RAV4. За отчётный период модель приобрели 24 914 раз. Вслед за ней с заметным отрывом расположился Renault Duster с результатом в 19 194 проданных автомобиля. Замыкает «тройку» Volkswagen Tiguan, реализация которого составила 18 304 единиц.

Далее идут Nissan NX-Trail (18 024 единицы), Nissan Qashqai (17 567), Mitsubishi Outlander (16 891), Hyundai Creta (15 026), BMW X5 (15 019), Hyundai Santa Fe (13 053), Honda CR-V (13 051), KIA Sorento (13 031) и Hyundai Tucson (12 131).

Очевидно, что российские покупатели доверяют проверенной временем японской, корейской и европейской классике с пробегом, но пока настороженно относятся к подержанным машинам китайских брендов. Самый популярный среди новых кроссоверов — Haval Jolion — занял лишь 34-ю позицию в общем списке, отмечает Целиков. За семь месяцев в России было продано 6 221 автомобилей этой модели. Определённо, стоимость машины не всегда является решающим фактором. Репутацию на вторичном рынке никто не отменял.