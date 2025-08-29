Ателье dAHLer превратило BMW M2 в собственный M2 CS

M2 CS — это новейший представитель знаменитой линейки M, и его ценник способен всерьёз потрясти даже заядлого поклонника марки. В США базовая стоимость спорткара стартует около 100 тысяч долларов без дополнительных опций, а в Германии она доходит до внушительных 115 тысяч евро. Такая цена явно не делает автомобиль массовым. Именно поэтому швейцарское тюнинг-ателье dAHLer решило предложить альтернативный путь: превратить стандартный M2 в куда более доступную и при этом не менее впечатляющую версию.

Компания представила доработанный пакет Stage 2, благодаря которому компактное купе раскрывает свой потенциал в полной мере. Под капотом — 3,0-литровая рядная «шестёрка» с двойным турбонаддувом, форсированная до впечатляющих 638 л. С. и 780 Нм крутящего момента. Такие цифры оставляют заводской M2 CS далеко позади. Более того, электронный ограничитель максимальной скорости снят, и теперь автомобиль способен легко преодолевать отметку в 300 км/ч, даря владельцу настоящий вкус трековых ощущений.

Инженеры dAHLer подошли комплексно: модернизация затронула не только двигатель S58. Автомобиль обзавёлся коваными 21” дисками, «обутыми» в широкие покрышки 275/25 спереди и 305/25 сзади, а также получил заниженную подвеску — на 28 мм спереди и 20 мм сзади, что придало силуэту ещё более стремительный вид. Для тех, кто ценит точность управления, предлагаются койловеры с четырьмя уровнями регулировки и усиленные тормозные колодки, обеспечивающие предельно надёжное замедление даже при экстремальных нагрузках.

Особое внимание уделили и звуку. Новая выпускная система из нержавеющей стали с четырьмя массивными патрубками диаметром 100 либо 108 мм стала настоящим акцентом. Она оснащена двухзаслонковым механизмом, получила матовое керамическое покрытие чёрного цвета и обеспечивает грозное звучание, идеально соответствующее возросшему потенциалу машины. Важным направлением модернизации стало и снижение массы: на автомобиль установили карбоновый капот, отсутствующий у актуальной версии M2 CS, но знакомый поклонникам предыдущего поколения F87.

Карбон стал ключевым материалом всего проекта: передние крылья получили вентиляционные вставки, кузов дополнили расширенным аэродинамическим обвесом, включая фронтальный спойлер, массивное антикрыло сзади, фирменные карбоновые «ноздри» решётки радиатора и агрессивный диффузор. Всё это не только улучшило аэродинамику, но и сделало автомобиль визуально агрессивнее.

И всё же, для тех, кто готов подождать официальной «заводской» версии экстремального M2, есть шанс: BMW может выпустить версию CSL, хотя раньше ожидается появление модификации с фирменным полным приводом xDrive, запланированной на следующий год.