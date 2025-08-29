«Автозавод Санкт-Петербург» платит большие зарплаты, чем АвтоВАЗ

Недавно стало известно, что проект запуска серийного производства новой доступной модели на «Автозаводе Санкт-Петербург» находится на финальной стадии, а до конца года предприятие, по плану, соберёт до 4 000 автомобилей. Притом основной сборочной площадкой останется Тольятти, откуда будут приходить сборочные комплекты.

В течение лета из Тольятти было отправлено 200 машинокомплектов, которые включают окрашенные кузова, силовые агрегаты, детали шасси, салона и другие компоненты. На них петербуржцы отрабатывали технологические операции, контроль качества и проводили обучение персонала.

Между тем, как сообщает Авто Mail, в северной столице работникам конвейера платят существенно большие зарплаты. Так, в Санкт-Петербурге кандидатам на должность слесаря механосборочных работ готовы предложить оклад 90,9 тыс. рублей, а на родине Lada — 73,7−77 тыс. рублей.

Кстати, на стретчах Lada Aura будут ездить не чиновники, а медики. Автогигант поставил партию седанов республиканским учреждениям Республики Татарстан.