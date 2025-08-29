Уникальный Mercedes G-Class, превращенный в кемпер, оценили в 59 800 евро

На одном из маркетплейсов Германии представлено уникальное предложение, которое выделяется на фоне привычных внедорожников с жилыми модулями.

Речь идет не просто о внедорожнике с кабиной, а о редком экземпляре — Mercedes G-Class первого поколения, так называемой 460-й серии, выпускавшейся до того, как название G-Klasse стало официальным. Тогда этот угловатый автомобиль носил простое и точное имя Geländewagen – внедорожник.

Этот конкретный экземпляр 1990 года выпуска (230 GE) – один из последних представителей оригинальной серии 460. Изначально он был построен как военный автомобиль, но никогда не поставлялся армии. Спустя восемь лет после производства он был приобретен сотрудником Mercedes-Benz и впервые зарегистрирован, уже будучи оборудованным жилым модулем от компании Bimobil.

Комплектация этого кемпера ориентирована на длительные путешествия и полную автономность. Внутри продумана каждая деталь: высвобождаемое пространство преобразуется в удобное двуспальное место размером 174 x 130 см, а с помощью удлинения можно получить спальное место длиной 195 см. Для комфорта в холодное время года установлен газовый обогреватель Truma и изолирующие покрытия на окнах.

Электрическая система тщательно продумана: литиевая батарея на 280 Ач, инвертор на 1500 Вт, солнечные панели (стационарная на 150 Вт и складная на 200 Вт), а также множество розеток и портов для зарядки устройств. На крыше размещен большой бокс для допснаряжения, а под кузовом – водонепроницаемый ящик для тента-маркизы.

Кухонный блок включает двухкомфорочную газовую плиту, 78-литровый холодильник с морозильной камерой, просторную раковину и 90-литровый бак для воды с трехступенчатой системой фильтрации. Дополняет картину аккумуляторная душевая кабина для использования на улице.

Несмотря на солидный пробег в 220 тыс. км, этот «путешественник» со звездой на радиаторе сохранился в исключительном состоянии. Объясняется это тем, что в конце 2024 года интерьер жилого модуля был полностью обновлен и перестроен.

За этот автомобиль, сочетающий в себе харизму классического Гелендвагена и комфорт современного дома на колесах, просят 59 800 евро.