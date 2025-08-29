Рынок LCV с пробегом в июле достиг 32,1 тысячи единиц

В июле в России продажи подержанных легких коммерческих авто (LCV) выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 32,1 тысячи единиц. Наиболее значительную долю занимает марка GAZ, на которую приходится около 40% продаж, что составляет 12,4 тысячи.

Следом идет российский бренд УАЗ с 2,6 тысячи проданных машин. Замыкает тройку лидеров американский Ford – 2,1 тысячи. В пятерку также вошли Volkswagen и Mercedes-Benz, реализовавшие 2,1 и 1,9 тысячи авто соответственно.

Среди моделей GAZ лидирует GAZ 3302, разошедшийся тиражом в 6,5 тысячи экземпляров. На втором месте находится GAZ Gazelle NEXT с показателем в 2,4 тысячи машин. Ford Transit занимает третью позицию с 2 тысячами проданных автомобилей, а GAZ 2705 – четвертую с 1,2 тысячи единиц. Замыкает первую пятерку лидеров LADA Largus с результатом в 1,1 тысячи авто, сообщает агентство «Автостат».

За семь месяцев объем вторичного рынка LCV составил 205,4 тысячи, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За семь месяцев объем вторичного рынка LCV составил 205,4 тысячи, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.