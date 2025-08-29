Состоялся анонс рестайлингового Porsche Macan с игровой консолью

Одним из ключевых нововведений станет система цифровых ключей, поддерживающая NFC, Bluetooth LE и UWB. Владельцы смогут разблокировать и запустить авто, не доставая смартфон из кармана.

Кроссовер получит расширенные функции автовождения. Среди них – «обученная парковка», позволяющая Macan повторять действия, записанные владельцем, и система движения задним ходом. Также будет доступен игровой сервис AirConsole: смартфоны смогут использоваться в качестве контроллеров, а игры будут запускаться на мультимедийной системе.

Porsche усовершенствует систему голосового управления, внедрив ИИ для более точного распознавания команд.

Заявки на обновленный Macan уже принимаются, а старт продаж запланирован на весну. Это будет первое значительное обновление модели после появления электрической версии в прошлом году.

