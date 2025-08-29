Более 80 тысяч машин в 2025 году россияне купили с господдержкой
С начала года более 80 тысяч автомобилей приобретено с помощью господдержки, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. По его словам, всего на льготные программы, стимулирующие спрос на автомобили, направлено 24,5 млрд рублей.
"В 2025 году на меры поддержки потребителей было направлено 24,5 млрд рублей. Это обеспечило поставку с господдержкой более 80 тысяч автомобилей", - сказал Мантуров.
Он также напомнил, что в мае 2025 года была возобновлена программа "Семейный автомобиль". "Это дает дополнительную загрузку для предприятий и возможность приобрести автомобиль потребителям", - добавил первый зампредседателя правительства.
Ранее сообщалось, что в первой половине года автомобильный рынок вошел в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой. По сведениям Автостата, за первое полугодие 2025 года в России было продано на 26,3% меньше автомобилей, чем в первом полугодии 2024. Особенно резкое снижение продаж наблюдалось в марте.