Дороги в крупных городах России могут сделать платными

Для решения проблемы с интенсивным трафиком и постоянными пробками в крупных городах России власти могут ввести систему оплаты за каждый пройденный километр. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.

© Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

— Есть радикальное решение — ввести систему расчета стоимости перевозки, при которой плата взимается за каждый километр пробега транспортного средства. Теоретически возможно, что на это может решиться и Москва. Технически ввести платежи за километр пробега столица может уже сейчас, — заявил Блинкин.

Также специалист уточнил, что конечная цена поездки будет определяться уровнем загруженности дорог, по которым проезжал автомобиль. Например, ночью тариф на километр ниже из-за малой загруженности, а в час пик — выше. К тому же стоимость может зависеть и от размера автомобиля, так как расход топлива будет отличаться, передает «Абзац».

