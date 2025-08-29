Lotus уволит почти половину сотрудников в Великобритании

Производитель спорткаров сократит 550 рабочих мест в Великобритании, пишет The Guardian со ссылкой на пресс-службу Lotus. Всего в нем трудятся порядка 1300 человек — то есть работы лишатся 42,3 процента. Непопулярную меру Lotus, ныне принадлежащий Geely, примет в рамках плана по реструктуризации бизнеса.

© Motor.ru

План по реструктуризации в Lotus назвали «жизненно важным»: компания перераспределит ресурсы, чтобы повысить эффективность, но останется «полностью привержена развитию в Великобритании».

Производство на заводе в британском Норфолке продолжится, несмотря на массовые сокращения. При этом Lotus рассматривает возможность поставить на местный конвейер машины других марок.

Площадка не выпустила ни одного спорткара с середины мая. Работа была приостановлена для решения проблем с логистикой, вызванных ввозными пошлинами США, и летом перезапустить ее не удалось. По плану, производство восстановят в начале сентября.

Надежду на это дает соглашение между Великобританией и США: согласно ему, пошлина на ввоз будет снижена до 10 процентов, если объемы импорта не превысят 100 тысяч автомобилей в год. Примерно столько и было отгружено британцами в 2024 году.