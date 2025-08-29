В Казахстане стартуют официальные продажи автомобилей Lixiang

Как сообщает пресс-служба компании Allur, официальная линейка Li Auto состоять из трёх кроссоверов: это модели L6, L7 и L9. На всю технику будет распространяться гарантия сроком 2 года или 100 000 километров пробега. Прежде автомобили ввозились частным образом.

© Quto.ru

Известно, что приём предварительных заявок начнётся через несколько недель, как только будет открыт первый шоурум бренда: этот автосалон появится на территории Астаны. А старт живых продаж состоится не позднее ноября.

В данный момент новоиспечённый дистрибьютор оказался не готов раскрыть цены гибридных кроссоверов, поскольку пока лишь подписаны первые документы между партнёрами, а поставок машин ещё нет.

В России сейчас реализована «прокси-схема», когда концерн Sinomach Auto (а, точнее, российское ООО «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)») называет себя официальным импортёром гибридных кроссоверов марки Lixiang на рынок РФ. Но, как выяснила редакция Quto, эти поставки нельзя считать официальными.