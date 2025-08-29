Один из столичных дилеров выставил на продажу уникальный Tesla Cybertruck

Один из столичных дилеров выставил на продажу по факту уникальный Tesla Cybertruck.

© Российская Газета

"В данной комплектации он представлен в единственном в России цвете Маtt Sunsеt Оrаngе, подчеркивающем его брутальные формы и футуристический стиль", - пояснил продавец.

Оранжевый Cybertruck, выпущенный в 2024 году, представлен в топовом исполнении Cyberbeast с 845-сильной трёхмоторной установкой, разгоном до 100 км/ч за 2,7 секунды и запасом хода 515 км.

Вместе с пикапом в комплекте идёт детский электрический квадроцикл Теslа Сybеrquаd.

Стоимость Tesla Cybertruck в этом исполнении продавец оценил в 27 млн рублей. На классифайдах есть Cybertruck Cyberbeast 2024 года, но без окрашенного кузова, за них просят на 3-5 млн рублей меньше.

Под заказ можно привезти "Кибертрак" 2025 года выпуска за 24,1 млн рублей.