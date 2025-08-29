В Москве предложили сделать все дороги платными

Введение платы за каждый километр пробега решит проблему с пробками и высоким трафиком в Москве и других крупных городах России. Бороться с загруженностью дорог таким образом предложил член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин, передает «Абзац».

По словам эксперта, такая система расчета стоимости перевозки уже тестируется в десятках городов мира.

«Теоретически возможно, что на это может решиться и Москва. Технически ввести платежи за километр пробега столица может уже сейчас. Каждый мой километр можно очень легко посчитать. Условно, проехал я какое-то расстояние – и мне выпишут счет как за электричество», — заявил Блинкин.

Он добавил, что конечная стоимость поездки будет зависеть от загруженности дорог. К примеру, ночью, когда трафик низкий, проезд будет стоить дешевле, а в час пик — дороже. При расчете также будут учитывать размер автомобиля — для больших транспортных средств тариф будет выше.

