Женщину оштрафовали за парковку несуществующего автомобиля

Психолога из Ижевска оштрафовали на 22 тысячи рублей за парковку несуществующего автомобиля. Об этом женщина рассказала Инфо24.

Недавно возле здания, где в психологическом центре работает девушка, появилась платная городская парковка. За час необходимо отдать 35 рублей. Девушка начала ею пользоваться, при этом оплату вносила авансом и с запасом.

Однако позже ей пришло два уведомления о штрафах на 2 тысячи рублей каждый. Собственница авто связалась с ГИБДД, чтобы выяснить, как такое могло произойти.

Оказалось, что во время регистрации в приложении, она вместо своего 15-го региона выбрала 18-й. И каждый раз при оплате эти данные подгружались автоматически.

Девушка предоставила ГАИ все чеки и документы, подтверждающие, что ее автомобиль не зарегистрирован в 18-м регионе. Но в Госавтоинспекции отказались аннулировать штрафы.

«2 тысячи рублей — немаленький штраф. Человек не создал опасную ситуацию, не создал ДТП, никому не вредил, он просто припарковался. Нет даже скидки в 50%, как на другие штрафы. За неуплату в течение двух месяцев тебе прибавляют еще 4 или 6 тысяч. А на оспаривание дается всего 10 дней», — пожаловалась она.

Оплатив только первые два штрафа, психолог решила обжаловать остальные через суд.

