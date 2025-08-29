Что изменилось на рынке электромобилей и гибридов

Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало рынок новых и подержанных электромобилей и подключаемых гибридов за период с января 2024 года по июль 2025 года.

© РБК. Компании

Так, за семь месяцев 2025 года было реализовано 16,9 тыс. новых гибридов, что на 26,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Продажи подержанных гибридов, напротив, выросли на 77% до 8,2 тыс. единиц техники. Продажи новых гибридов в июле по сравнению июнем увеличились на 38,8%, подержанных — на 32,6%. За январь 2024 года — июль 2025 года доля корпоративных клиентов в общем объеме продаж подержанных гибридов колебалась от 8,15% до 11,9%, новых — от 14,7% до 33,8%.

Также за семь месяцев 2025 года было реализовано 5,7 тыс. новых электромобилей, что на 48,2% меньше, чем в прошлом году. Продажи подержанных электрокаров снизились лишь на 1,2% до 6,7 тыс. единиц. Продажи новых электромобилей в июле по сравнению с предыдущем месяцем выросли на 30,9%, подержанных — на 17,8%. Доля корпоративных клиентов в общем объеме продаж подержанных электрокаров за январь 2024 года — июль 2025 года составляла от 5,3% до 12,2%, новых — от 15,1% до 47,6%.

На рынке новых корпоративных гибридов в январе-июле 2025 года доля автомобилей, реализованных в лизинг, составила 55,5%, что на 2,7% больше, чем в 2024 году. На рынке подержанных корпоративных гибридов доля техники, реализованной в лизинг, за год уменьшилась на 4% до 47,3%. На рынке новых корпоративных электромобилей за год доля техники, купленной в лизинг, сократилась на 10,7% до 39,2%, а на рынке подержанных — выросла на 3,5% до 45,8%.

Самым популярным электромобилем в 2025 году стал ZEEKR 001, а одним из самых востребованных гибридов — LIXIANG L7. Поэтому данные модели были выбраны для анализа динамики цен. Цены на новые автомобили данных моделей за период с января 2024 года по июль 2025 года снизились на 0,7 млн и 0,4 млн рублей соответственно. Также произошло уменьшение стоимости подержанной техники 2023 года выпуска. Цена на ZEEKR 001 упала на 1,4 млн рублей, на LIXIANG L7 — на 0,8 млн рублей. Однако удешевление связано в том числе с тем, что к текущему году автомобили стали уже двухлетними, цена на них соответственно стала ниже.

Стоит отметить, что за период с января 2024 года по июль 2025 года доля Москвы в общем количестве приобретенных в стране гибридов составляет 34,3%, Московской области — 8,9%. Аналогично доля Москвы в продажах электромобилей составляет 39,3%, Московской области — еще 8,9%. При этом часть введенных в столице льгот для владельцев электрокаров были отменены. Так, ранее кроме платных зарядных станций действовали также бесплатные. Теперь же все станции перешли в разряд платных, что стирает преимущество электромобилей перед автомобилями с ДВС в виде экономии на топливо.

Однако, как для столицы, так и для остальных регионов продолжают действовать программы льготного кредитования и лизинга электромобилей, а также региональные меры, в том числе льготное налогообложение, льготы по оплате парковки. Кроме того, до конца года для электромобилей действует право бесплатного проезда по платным федеральным трассам.