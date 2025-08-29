Названы самые популярные машины с ценой до миллиона рублей

Названы самые популярные машины с ценой до 1 млн рублей
Согласно исследованию компании «Сберавто», в августе самыми популярными подержанными автомобилями в России, цена которых не превышает 1 миллиона рублей, стали Lada Granta и Ford Focus.
В десятку наиболее популярных моделей в этом ценовом диапазоне вошли следующие автомобили:
1. Lada Granta
2. Ford Focus
3. Hyundai Solaris
4. Kia Rio
5. Lada Vesta
6. Volkswagen Polo
7. Chevrolet Cruze
8. Opel Astra
9. Skoda Octavia
10. BMW 3 Series
На российские автомобили приходится 16% сделок в этом сегменте, включая Lada, УАЗ и Москвич. К южнокорейским брендам (Kia, Hyundai) относятся 15% всех покупок, немецкие (Volkswagen, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Audi) занимают 13%. На модели из США (Ford, Chevrolet) приходится 9%, а японские марки (Toyota, Nissan, Honda, Mazda) составляют 8%.
Также в исследовании отмечается, что большая часть онлайн-продаж автомобилей стоимостью до 1 млн рублей приходится на машины возрастом от 10 до 15 лет. Чаще всего покупаются автомобили 2012 года выпуска, которые составляют 12% всех сделок, а также машины 2008 и 2011 годов, на которые приходится 10% и 9% продаж соответственно.