Рамный внедорожник BAIC BJ60 российской сборки обрел ценник

BAIC рассекретил стоимость BJ60 производства «Автотора». Первые экземпляры рамного внедорожника китайской BAIC собрали на мощностях калининградского завода еще в январе. Теперь на сайте появились подробности об оснащении и стоимость BJ60 российского производства: его предлагают в единственной комплектации с электрифицированным двухлитровым турбодизелем, цена которой — 5,3 миллиона рублей.

© Motor.ru

BAIC BJ60 оснащают турбированным дизелем 2.0 мощностью 163 лошадиные силы (400 Нм крутящего момента), дополненным электронным «довеском» на 14 сил и 50 Нм. Трансмиссия — восьмидиапазонный автомат, привод полный типа part-time, есть понижающая передача, блокировки дифференциалов и независимая подвеска.

© BAIC

Разгон с места до 100 километров в час занимает у BJ60 немало — 14,4 секунды. Расход топлива составляет 8,6 литра на 100 километров. Дорожный просвет пятиметрового внедорожника — 215 миллиметров.

Судя по сайту, россияне смогут выбрать один из четырех цветов экстерьера для BJ60: черный, синий, зеленый или белый.

Автомобиль по умолчанию оборудован 18-дюймовыми колесными дисками, диодной оптикой с адаптивными фарами и панорамной крышей с люком.

В салоне — 13-дюймовый центральный экран и 10-дюймовая цифровая «приборка», аудиосистема с 12 динамиками, трехзонный климат-контроль и электрорегулировки сидений переднего ряда. Также заявлены «зимний» пакет с обогревами, камеры кругового обзора и автоматический парковщик.