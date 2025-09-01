Представлен Exeed ET5: кроссовер на базе Exeed TXL сменил название

Глобальная презентация новинки китайской марки, входящей в обширный портфель компании Chery, прошла в рамках открывшего сегодня свои двери автосалона в Чэнду.

Exeed является одним из брендов, принадлежащих Chery, причём у него есть отдельные линейки с собственными названиями. Так, «фамилия» Sterra в Китае полагается моделям электрифицированного семейства. А на российском рынке машины этой линейки представлены под маркой Exlantix (кстати, в 2026 году она пополнится за счёт флагманского кроссовера Exlantix E02). Ранее марка анонсировала очередную новинку для Поднебесной – кроссовер Exeed Sterra E05.

В середине прошлого месяца этот паркетник показался на сертификационных снимках в базе китайского минпрома. В конце июля производитель опубликовал официальные фото экстерьера новинки, а пару недель назад показал и её интерьер. Теперь компания привезла паркетник на автосалон в Чэнду, правда, под другим именем. Как оказалось, в компании решили присвоить ему название Exeed ET5 (несмотря на это, техника у него всё равно электрифицированная).

Exeed ET5 базируется на кроссовере Exeed TXL с обычным ДВС, который представлен в том числе на российском рынке. При этом у новинки поднебесной марки свой экстерьер. Так, паркетник с индексом ET5 получил оригинальную двухэтажную оптику, где верхний отсек занимают светодиодные горизонтальные штрихи ходовых огней, а ниже расположены вертикальные основные блоки фар.

Радиаторная решётка расположена под острым гладким носом, в нижнюю часть переднего бампера интегрирован узкий воздухозаборник, на крыше можно увидеть встроенный лидар (работает с чипом Horizon Robotics Journey 6P), рейлинги и антенну «акулий плавник». Exeed ET5 получил лаконичный обвес по периметру кузова из некрашеного пластика (включая накладки на колёсные арки), а также обычные дверные ручки и традиционные наружные зеркала. Профиль украсили многоспицевыми колёсными дисками размером 18,19 и 20 дюймов, а корму – спойлер в верхней части багажной двери и «монофонарём» со световым рисунком из полос и штрихов.

Габаритная длина новинки равна 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1725 мм, а расстояние между осями составляет 2800 мм. Отметим, практически все показатели аналогичны Exeed TXL, только ET5 ниже на 5 мм. На передней панели у паркетника установлены три отдельных дисплея. Тот, что расположен за двухспицевым «сплюснутым» с двух сторон рулевым колесом с нулевой отметкой, исполняет роль виртуального щитка приборов, его диагональ равна 10,25 дюйма.

У центрального тачскрина информационно-развлекательной системы диагональ равна 15,6 дюйма. Кроме того, предусмотрен ещё отдельный сенсорный экран на 12,3 дюйма, предназначенный для переднего пассажира. На центральной консоли расположено устройство для беспроводной зарядки смартфонов, под ним – ряд физических кнопок, ниже – пара больших подстаканников.

Exeed ET5 оснащается последовательной гибридной установкой, в состав которой входит бензиновый 1,5-литровый турбомотор, мощность которого составляет 156 л.с. Он работает в качестве генератора для тяговой батареи ёмкостью 32,66 кВт*ч и механически не связан с колёсами. В движение кроссовер приводит 265-сильный электромотор, расположенный на задней оси (максимальный крутящий момент – 324 Нм). На разгон с места до «сотни» модели требуется 7,8 секунды. Запас хода при движении чисто на электротяге составляет 205 км, совокупная дальнобойность равна 1300 км (по циклу CLTC). Старт продаж на домашнем рынке намечен на ноябрь 2025 года.