Передовая батарея и цена, как у Granta: в Китае дебютировал новый MG4 EV

Названа стоимость MG4 EV нового поколения. Принадлежащая SAIC марка MG представила на автосалоне в Чэнду хэтчбек MG4 новой генерации. Электрокар получил свежий дизайн, подрос в габаритах, его салон стал минималистичнее и функциональнее, а в версии Anxin Edition силовую установку питает обещанная полутвердотельная батарея. Стоимость стартует с 68,8 тысячи юаней или чуть больше 773 тысяч в пересчете на рубли, что сравнимо с ценой начальной Lada Granta в России.

От предшественника MG4 EV нового поколения отличают новые фары, разделенная по центру решетка радиатора с рисунком в виде сот, подсвечиваемый логотип и новые фонари, навевающие ассоциации с моделями Mini. Длина, ширина и высота хэтчбека равны 4395, 1842 и 1551 миллиметру соответственно, а между осями у него 2750 миллиметров.

В салоне, как и прежде, установлены раздельные приборная панель и экран мультимедийной системы, но теперь физических кнопок меньше. Диагональ экрана зависит от комплектации — 10,25, 12,8 либо 15,6 дюйма. Разрешение тоже разнится — от 720р до 2,5К. Медиасистема работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155.

В «топе» в список оснащения входят 12 ультразвуковых радаров и камеры кругового обзора, на которые опирается система NOA — Navigation On Assist. Она включает в себя ассистента при смене полосы движения, «умного» парковщика, систему удержания в полосе и других помощников.

В движение хэтчбек приводит электромотор мощностью 161 лошадиная сила (250 Нм крутящего момента). Максимальная скорость — 160 километров в час. Доступны литий-железо-фосфатные тяговые батареи емкостью 42,8 и 53,9 киловатт-часа, обеспечивающие 437 и 530 километров хода соответственно. Утверждается, что зарядить их с 30 до 80 процентов можно за 20 минут.

Позже в этом году в продаже появится версия Anxin Edition с полутвердотельной батареей. Она будет самой дорогой — 102,8 тысячи юаней (1,16 миллиона рублей). Емкость и запас хода пока не объявлены.