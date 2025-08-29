В Нижегородской области представили вездеход-амфибию «Звезда Т24»

В Кстово запустили производство нового вездехода с запасом хода 1000 километров. В Нижегородской области начал работу новый завод по производству вездеходной техники под названием «Звезда». Предприятие стало преемником производства, которое ранее располагалось в Богородске и выпускало машины под маркой «Русак». Именно переезд и подтолкнул на мысль о масштабном ребрендинге.

Первой моделью, сошедшей с нового конвейера, стал восьмиколёсный пассажирский вездеход — северобус «Звезда Т24». Он создан для эксплуатации в суровых условиях Крайнего Севера. Автомобиль, рассчитанный на перевозку 28 пассажиров, планируется использовать в качестве круглогодичного туристического автобуса, для межпоселкового сообщения и для доставки вахтовиков к месту работы.

Вездеход имеет турбодизельный двигатель ЯМЗ-534, рабочий объём которого составляет 4,4 литра. Силовой агрегат работает в паре с механической трансмиссией и полным приводом 8х8, а также системой блокировки дифференциалов для преодоления самого сложного бездорожья. Два топливных бака на 350 литров каждый позволяют машине преодолевать без дозаправки до 1 000 километров.

На заводе подчеркнули важную особенность «Звезды» — он может передвигаться по воде, что делает его незаменимым в регионах с большим количеством рек, озёр и заболоченных мест, пишет «Российская газета».

Предварительная цена новинки начинается от 21 миллиона рублей, но конечная стоимость будет зависеть от комплектации и индивидуальных пожеланий заказчика.