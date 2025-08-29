С 1 сентября система "Платон" будет достраивать маршруты большегрузов

Система "Платон" с 1 сентября 2025 года начнет автоматически достраивать маршрут большегрузов для участков федеральных автодорог, если их навигационные данные от бортовых устройств не поступают в систему. Постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.

"Благодаря принятому постановлению с 1 сентября 2025 года начнет работу механизм автоматической достройки маршрута авто для участков федеральных автодорог, при движении по которым навигационные данные от бортовых устройств в систему "Платон" не поступают", - отметили в министерстве.

Как отмечается, алгоритмы системы смогут самостоятельно определить такой маршрут, даже при невозможности его определения бортовым устройством. Для этого будут использоваться данные камер фотовидеофиксации и других технических средств. Эти изменения призваны сделать процесс оплаты более прозрачным и точным, а также повысить надежность работы системы, добавили в министерстве.

Благодаря изменениям владельцы большегрузов смогут своевременно получать уведомления в личном кабинете "Платон" о рассчитанном маршруте и списанной плате. Кроме того, вся информация отразится в отчетах, что упростит контроль расходов.

В Минтрансе пояснили, что эти меры вводятся для решения проблем с помехами в спутниковой навигации, вызванными от влияния средств РЭБ до преднамеренных действий отдельных перевозчиков, которые применяют специальные глушители сигналов для обхода контроля.

"Это негативно сказывается на работе бортовых устройств "Платон", тахографов, систем мониторинга транспорта и других электронных средств", - говорится в сообщении Минтранса в телеграм-канале.

Как отмечается, "глушилки" недобросовестных перевозчиков оказывают помехи и на движущиеся рядом грузовики с бортовыми устройствами "Платон", из-за чего добросовестные грузоперевозчики необоснованно привлекаются к ответственности.