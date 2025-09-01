Стал известен самый аварийный бренд среди премиальных марок

Аналитики Страхового Дома ВСК провели исследование на основании собственных данных и выяснили, что на автомобили премиальных марок в этом году пришлось почти 4% от всех застрахованных по ОСАГО дорожных происшествий.

© Quto.ru

Опаснее всего на дорогах ведут себя владельцы Mercedes-Benz, на чью долю приходится 41% аварий в премиум-сегменте. За ними идут водители BMW (22%), Audi (17%) и Lexus (15%).

Реже всего в статистике происшествий фигурируют обладатели роскошных Bentley. Водители этих машин становятся виновниками лишь в 0,05% случаев от всех аварий с дорогими автомобилями. Чуть чаще, но все равно крайне редко, в ДТП попадают водители Tesla (0,1%) и Hongqi (0,4%).

Традиционно самыми аварийными водителями остаются мужчины. Они спровоцировали 81% дорожно-транспортных происшествий с автомобилями представительского класса. При этом доля женщин-виновниц в этом сегменте составляет 18%, что выше среднего показателя по всем дорожным авариям в стране. Чаще всего в момент происшествия дамы были за рулём Mercedes-Benz, BMW и Lexus.

География аварий очень широка. Больше всего ДТП с участием премиальных машин зафиксировано в Москве (28%). На втором месте — Краснодарский край (9%), на третьем — Калининградская область (3,8%), а далее идут Ростовская область (2,8%) и Алтайский край (2,3%).

Отдельно эксперты отметили, что на долю корпоративных автопарков (такси, каршеринг, сервисы доставки) приходится не более 15% происшествий с премиальными автомобилями. Для сравнения, в среднем по России этот показатель достигает 21%.