Участок дороги М-3 "Украина" от Бекасово до Малоярославца станет платным

Правительство России ввело оплату за проезд на очередном участке дороги М-3 "Украина".

Платными стали около 60 километров трассы между Бекасово и Малоярославцем. Решение будет действовать до конца 2110 года.

Распоряжение принято в соответствии со статьей 36 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".