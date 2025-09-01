В Китае электрокары догоняют по популярности обычные автомобили

Ассоциация автопроизводителей Китая (CAAM) опубликовала свежую статистику, согласно которой 51% всех продаж новых автомобилей в стране приходится на электромобили. Эта тенденция наблюдается с начала весны 2025 года, и пока нет никаких признаков ее изменения.

Всего за 2024 год в мире было произведено 17 млн электрокаров, из которых 70% приходится на Китай. Причем из 11 млн машин, сошедших с конвейера китайских заводов, только 1 млн был отправлен на экспорт. Китайские компании с каждым годом предлагают всё более технологичный и инновационный продукт, который сможет серьезно потеснить европейских и американских производителей.

Всего за июль 2025 года в мире было продано почти 7,5 млн автомобилей.

