Кандидатам в водители добавят время практической подготовки во время обучения, то есть вождения. При этом сократят количество часов обучения по теории. Кроме того, появится возможность обучения в транспортных предприятиях. А также уточнены требования к дистанционному обучению будущих водителей, которые, кстати, в ходе их обсуждения вызвали многочисленные споры. Новые примерные программы подготовки и переподготовки водителей, разработанные минпросвещения, утвердил минюст. Они вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Как пояснила глава Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, утверждены 47 примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств, включая программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Сейчас их - 62. Но сокращение количества программ не означает, что какие-то категории или подкатегории не охвачены. Просто если сейчас кандидат в водители должен обучаться по полной программе подготовки по каждой категории, то в новом приказе программы подготовки на категории "D" и "Е", а также подкатегорию "D1" не значатся.

Согласно закону о безопасности дорожного движения, для получения этих категорий необходим опыт вождения по категориям "В", "С" или подкатегории "С1". По этой же причине из программ ушло требование обучения вождению с прицепом.

Это не означает, что на эти категории нельзя обучиться. Просто теперь они перешли в программы переподготовки. По сути, водителей автобусов и водителей машин с прицепами будут готовить именно в рамках переподготовки. А это экономия времени, поскольку не надо вновь изучать Правила дорожного движения в полном объеме.

Программы переподготовки тоже усовершенствовали. Если раньше автошколы должны были отдельно набирать группы водителей с категориями мопедов и категориями мотоциклов для переподготовки на легковые машины, то теперь их объединят в одну группу. Ведь переучивать их предстоит практически одинаково. Таким образом, автошколы смогут быстрее набирать учебные группы.

Программами предусмотрено применение новых образовательных технологий, включая дистанционные, с четкими требованиями к их реализации. Это не значит, что Правила дорожного движения кандидаты будут изучать самостоятельно по лекциям на электронных носителях. Дистанционное обучение отменяет только обязательную явку в класс, но не неявку на урок, который проходит дистанционно.

Любой ученик может задать вопрос и получить на него ответ. Время присутствия в классе фиксируется. Если что, региональные органы Рособрнадзора могут проверить проведение урока. Та практика, которая до сих пор использовалась некоторыми автошколами, сойдет на нет. Например, ситуация, когда кандидат в водители заключил договор с автошколой, заплатил за обучение, получил диски с лекциями и заданиями, а потом, все это изучив, сдал какой-то экзамен в автошколе, - уже не пройдет. Поскольку требование о регистрации и учеников на дистанционном уроке, и самого урока установлено законодательством.

Также увеличено количество часов по вождению, что позволит кандидатам в водители получить лучшие навыки для безопасного управления транспортными средствами и успешной сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами.

Проведение практической подготовки по обучению вождению станет возможной как в автошколах, так и в профильных организациях - таксопарках и автокомбинатах. По сути, до сих пор водители получали практику, даже на профессиональные категории, только на площадках образовательных учреждений. Новый подход позволит начинающим водителям погрузиться в профессиональную среду, а кому-то и найти свое призвание в этой профессии. Это, кстати, и профессиональным объединениям позволит расширить количество кандидатов на работу в автопарках. У нас ведь довольно большая нехватка водителей. А из-за этого простаивают машины, которые надо обслуживать, срываются поставки грузов, растут цены контрактов...

Срок вступления в силу примерных программ - через шесть месяцев - принят не просто так. Ведь автошколам необходимо будет на основе принятых документов разработать свои образовательные программы, согласовать их с Госавтоинспекцией, выпустить новые локальные акты.