Названы регионы с самым большим числом нарушителей ПДД

Больше всего водителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД), в 2024 году зафиксировано в Москве, Подмосковье и Дагестане. Об этом сообщает МВД РФ.

Уточняется, что в прошлом году в российской столице выявили 1,16 миллион автомобилистов-нарушителей, еще 1,14 миллиона — в Московской области и 516 тысяч — в Дагестане. Также более 523 тысяч нарушителей установлено в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

В общей сложности за 2024 год зафиксировано свыше 11,8 миллионов нарушений ПДД.

С 1 сентября в России вступят в силу новые ограничения по вождению. Осенью расширят действующий список болезней, запрещающих управлять транспортными средствами. Туда добавят общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдромы Аспергера и Ретта, а также болезни глаз, а именно аномалии цветового зрения.