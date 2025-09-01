Новый Mercedes-Benz C-Class заметили на испытаниях

В линейке Mercedes-Benz C-Class впервые появится полностью электрическая версия

Mercedes-Benz готовит новый C-Class, который должен дать ответ на ожидаемую «тройку» BMW Neue Klasse в 2026 году.

В линейке впервые появится полностью электрическая версия, а также обновятся модели с традиционными моторами. Ресурс Carscoops опубликовал фото первого тестового прототипа в кузове универсал.

Изменения в экстерьере коснутся фар, бамперов и радиаторной решетки. Фары будут оснащены характерными для Mercedes дневными ходовыми огнями в форме звезды, используемыми во всей линейке.

Решетка радиатора нового C-Class также станет более выразительной – это возвращение к стилистике Мерседесов до 1980-х годов. Окантовка радиаторной решетки больше не будет окрашена в цвет кузова, а трехлучевая звезда в центре может быть подсвечена.

Внутренние обновления включат последнюю информационно-развлекательную систему MBUX и новые функции помощи водителю, что всегда является неотъемлемой частью значительных обновлений.

Замеченный на тестах C-Class в комплектации AMG Line имеет шильдик EQ на передних крыльях; однако это не чистый электромобиль, а подзаряжаемый гибрид, о чем свидетельствуют два лючка на кузове – один для заправки бензином, другой для подзарядки.

В настоящий момент у Mercedes уже есть C-Class с подзаряжаемой гибридной силовой установкой – это версия C300e, мощность которой составляет 313 л.с., а запас хода на электричестве достигает 106 км (WLTP). Однако обновленная версия будет оснащена батареей большей емкости, что увеличит как общий запас хода, так и расстояние, которое можно проехать на электричестве.