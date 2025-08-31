С 1 сентября вырастут госпошлины для российских автомобилистов

Непропуск машин с мигалками В России ужесточается наказание для водителей, которые не пропускают автомобили со специальными сигналами. За отказ уступить дорогу машинам скорой помощи, полиции или пожарной группы с включенными проблесковыми маячками и сиреной теперь грозит ~штраф от 7,5 до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев~. Аналогичное наказание грозит за отказ пропустить кортеж, а также машины, не имеющие опознавательных знаков, но с включенными проблесковыми маяками синего и красного цветов и звуковым сигналом. Речь идет о транспорте, на котором обычно ездят чиновники и их сопровождение. При встрече с автомобилем с мигалками и звуковым сигналом водителям необходимо перестраиваться в другой ряд или даже съехать на обочину. Запрещается обгонять спецтранспорт, двигаться на его скорости и находиться в непосредственной близости от таких машин. Госпошлины выросли В России с 1 сентября за получение обычного водительского удостоверения граждане должны будут заплатить 4 тыс. рублей. За пластиковое нового поколения придется отдать уже 6 тыс. рублей. Также увеличится до 4,5 тыс. рублей госпошлина за выдачу пластикового СТС, до 3 тыс. рублей — за выдачу госномера на машину, до 2250 рублей — за выдачу удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов, а его продление вырастет до 1,5 тыс. рублей. Кроме того, с осени автомобилисты будут платить 300 рублей за получение бумажного транзитного номера, и 2,4 тыс. рублей — за металлический транзитный номер на автомобиль. Новый список болезней С 1 сентября в России вступает в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Распоряжение об этом премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще в апреле. Наиболее значимым нововведением стало добавление в перечень противопоказаний расстройств психологического характера и развития человека, включая аутистические нарушения и синдром Аспергера. Под запретом остается управление транспортными средствами при подтвержденных случаях эпилепсии, тяжелых хронических психических расстройств, а также при диагностированных патологиях зрительного восприятия — ~от нарушений цветоощущения до полной бинокулярной слепоты~. Дополнительно документ детализирует критерии медицинских показаний и индивидуальных ограничений для различных категорий водителей. Каршеринг в Москве С 1 сентября в Москве изменятся правила пользования каршерингом — верификация пользователей будет проходить через Mos ID, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, впоследствии это позволит запрещать ездить на каршеринге водителям, которые регулярно нарушают ПДД, а также власти смогут быстрее устанавливать их личность в случае инцидентов. Цены на автомобили Осенью в России ожидается подорожание автомобилей, рассказали "Газете.Ru" опрошенные дилеры. "Цены могут вырасти в пределах 1–3%. Ситуация со стоками улучшается, хотя складов все еще хватает на 3–4 месяца, но мы фиксируем сокращение. Увеличение спроса, уменьшение стоков и сокращение дисконтных программ и приведет к росту стоимости продукции", — пояснили директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов и директор по сервису Юлия Трушкова. Тем временем цены на автомобили, завезенные по параллельному импорту, становятся существенно ниже из-за укрепившегося рубля — ~они уже упали в среднем на 20% с начала года.~ Кроме того, ожидается, что с сентября будут чуть чаще давать скидки, рассказали в "Авилоне". "С наступлением осени некоторые автобренды могут усилить ряд выгод по отгрузкам дилерам на 2–3%. Это связано с оптимизацией расходов на фоне снижения складских запасов и ключевой ставки ЦБ. Для конечного потребителя это может означать прямую скидку в размере 1–2%", — пояснил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. Ремонт и обслуживание С началом осени россиян ждет рост цен на обслуживание и ремонт автомобилей. Генеральный директор "Автомаркетолога" Татьяна Акимова рассказала "Газете.Ru", что с сентября стоимость этих услуг поднимется на 5–9% по сравнению с показателями прошлого года. "Причина — высокий ценовой фон и сезонный пик сервиса. Весной Росстат уже фиксировал всплеск по категории "ремонт и техобслуживание ТС" . Также часть владельцев откладывает покупку авто и чаще выбирает ремонт своей машины вместо замены, что подталкивает средний чек вверх", — пояснила она. Акимова добавила, что быстрее всего дорожают сами работы, поскольку на них давят зарплаты и загрузка постов. Стремительно растут в ценах расходники с импортной составляющей (масла, жидкости, фильтры, аксессуары), шиномонтаж и зимние шины. Рост цен может быть и более интенсивным, если начнет ослабляться рубль. С 1 сентября начинают действовать обновленные правила оказания услуг по техобслуживанию и ремонту машин. Документ будет действовать в течение шести лет. Россиянам дали возможность заключать договор через сайт или приложение. Из требований к договору убрали пункт о необходимости вписывать цену автомобиля, "определяемой по соглашению сторон". Порядок возмещения ущерба при ремонте тоже был изменен. Из документа убрали правило, которое обязывало автосервисы безвозмездно предоставлять клиенту машину либо запчасти аналогичного качества, либо возмещать их стоимость в двукратном размере. Однако на практике пункт о предоставлении автомобиля никогда не работал, писал ТАСС со ссылкой на представителей Общественной палаты России. В обновленном документе говорится, что "вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие недостатков оказанных услуг, подлежит возмещению в полном объеме в порядке, установленном законодательством РФ". Маркировка масел С началом осени производители моторных масел, тормозных жидкостей, антифризов и других автомобильных жидкостей начнут маркировать свою продукцию и передавать все данные в систему "Честный знак". Цель нововведений — снизить долю контрафактных товаров на рынке. Впоследствии в России введут запрет на оборот подобной немаркированной продукции. Штрафы для питбайкеров В осеннюю сессию в России рассмотрят вопрос ужесточения законодательства для обладателей питбайков, узнала "Газета.Ru" в разговоре с первым зампредом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павлом Федяевым. Он подчеркнул, что, скорее всего, придется ужесточать законодательство. "Уверен, что мы вернемся к вопросу во время осенней сессии в Госдуме. Не исключаем ужесточения ответственности, если мы увидим, что существующие меры, такие, как штрафы и изъятие, не работают", — заверил депутат. Ожидается, что за выезд на дороги общего пользования питбайкеров будут наказывать штрафом в размере 30 тыс. рублей, писал "Коммерсантъ" со ссылкой на МВД.

