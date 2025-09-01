Volkswagen и Xpeng разработали архитектуру CEA для электромобилей

Это усиливает позиции Volkswagen на крупнейшем авторынке, увеличивая технологическую поддержку и снижая затраты. Архитектура CEA базируется на высокопроизводительной вычислительной платформе, поддерживающей передовые системы помощи водителям и ИИ.

© runews24.ru

Эта архитектура упрощает электронику, уменьшая число управляющих блоков, что улучшает экопоказатели и способствует быстрым обновлениям по воздуху. Volkswagen планирует поставить в Китай более 2 млн авто, 90% из которых будут бензиновыми, что подчеркивает значимость расширения архитектуры CEA.

Эти нововведения ускорят внедрение цифровых сервисов и обеспечат гибкость обновлений.

Напомним, что на белорусском заводе скоро запустится производство Geely Xingyuan. В Китае электрокары догоняют по популярности обычные автомобили.