Деревянный Bentley выставили на продажу в США в том же зале, где торгуют настоящими

В одном из автосалонов Флориды, торгующем автомобилями Bentley, выставлена на продажу деревянная скульптура в виде Bentley Continental.

Об этом сообщает Carscoops.

«Полноразмерная деревянная скульптура Bentley Continental GT выставлена ​​на продажу на eBay. На создание модели вручную ушло более 3000 часов и тысячи деталей. Он выставлен в выставочном зале Autosport Group во Флориде рядом с настоящими Bentley», — отмечается в публикации.

Сообщается, что деревянная модель Bentley Continental в натуральную величину была построена в Бельгии. Она собрана из тика и фанеры на каркасе из деревянных брусьев. Ее дизайн повторяет третье поколение автомобиля, выпускавшееся с 2017 по 2024 год.

Двигателя и коробки передач у деревянного Bentley нет, но машину можно перекатывать, также в нее внедрено рулевое управление.