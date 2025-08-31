В ЛНР заявили о временном отсутствии бензина двух марок

В воскресенье, 31 августа, в Луганской Народной Республике наблюдаются проблемы с временным отсутствием бензина двух марок – АИ-92 и АИ-95, сообщается в телеграм-канале министерства топлива, энергетики и угольной промышленности региона.

В публикации говорится о том, что было зафиксировано временно отсутствие бензина указанных марок на заправках, и такая ситуация вызвана как перебоями в поставках, так и повышенным спросом на топливо за последние две недели.

В министерстве отметили, что вместе с Минтрансом сейчас принимаются меры для исправления ситуации и ускорения доставки ранее отгруженных партий топлива, и ситуация с понедельника должна начать стабилизироваться.