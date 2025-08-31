В ЛНР заявили о временном отсутствии бензина двух марок
В воскресенье, 31 августа, в Луганской Народной Республике наблюдаются проблемы с временным отсутствием бензина двух марок – АИ-92 и АИ-95, сообщается в телеграм-канале министерства топлива, энергетики и угольной промышленности региона.
В публикации говорится о том, что было зафиксировано временно отсутствие бензина указанных марок на заправках, и такая ситуация вызвана как перебоями в поставках, так и повышенным спросом на топливо за последние две недели.
В министерстве отметили, что вместе с Минтрансом сейчас принимаются меры для исправления ситуации и ускорения доставки ранее отгруженных партий топлива, и ситуация с понедельника должна начать стабилизироваться.
- При этом на отдельных АЗС Республики возможен дефицит в связи с продолжающимся повышенным спросом у жителей и снижением запасов у поставщиков ГСМ, - говорится в сообщении.