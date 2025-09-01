В РФ вступил в силу новый порядок проверки водителей на опьянение

В России с 1 сентября вступил в силу новый порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

При этом, как отмечали ранее эксперты, для водителей изменения минимальны.

Среди них в том числе увеличение интервала между двумя продувами алкотестером - раньше он составлял 15-20 минут, а теперь будет 15-25 минут.

Кроме того, мочу теперь надо сдать на анализ в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. В противном случае придется сдавать кровь.

Еще одна новация - в направлении на исследование предписано обязательно указывать, какие лекарства принимал водитель.

Наконец, к проводившей исследование медицинской организации введено следующее требование - хранить биоматериалы в течение трех месяцев с момента оформления справки.