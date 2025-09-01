Минздрав РФ разъяснил суть изменений в новом перечне противопоказаний к вождению

Серьезных изменений в новом перечне противопоказаний к управлению транспортными средствами по сути не произошло. С таким разъяснением выступил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Перечень противопоказаний к управлению автотранспортом уточнен, приведен в соответствие международной классификации болезней 10-го пересмотра. По сути изменений не произошло, и серьезные проблемы со зрением и определенные психические заболевания уже являлись противопоказаниями к управлению транспортом", - цитирует Кузнецова ТАСС.

Обновленный перечень вступил в силу 1 сентября. В нем, в частности, появилась пара, на первый взгляд, новых пунктов - это общие расстройства психологического развития, куда включили, в частности, детский аутизм и синдром Аспергера, и аномалии цветового зрения (ранее это была ахроматопсия). Тем не менее с подобными заболеваниями и ранее за руль не пускали.

