В России стартовала распродажа Changan и Hongqi

Последняя декада августа отметилась изменением цен на некоторые модели китайских брендов после двухнедельного "молчания". Так, корректировки прайсов и предложений провели Changan, Hongqi и JAC, сообщает аналитик рынка Олег Мосеев со ссылкой на данные Cargument.

Ситуация идёт по сценарию, про который "РГ" писала ранее: дилеры вынуждены устанавливать скидки на машины 2025 года, так как через несколько месяцев они формально будут считаться прошлогодними.

Changan CS35 Plus подешевел на 200 тысяч рублей, скидка на CS75 Plus - самая "жирная" и составляет 450 тысяч рублей, Uni-K и Hunter Plus стали доступнее на 200 тысяч рублей, а Uni-T - на 100 тысяч.

Hongqi подошёл к вопросу куда масштабнее. Для внедорожника HS7 и кроссовера HS5 New в версиях 2025 года скидки составили от 1,5 до 1,8 млн рублей. Скидка на минивэн HQ9 выросла на 310-360 тысяч. А вот у седана H9 Deluxe 2023-2024 годов размер скидки урезали на 87,5 тысячи рублей.

JAC на фоне китайских конкурентов "потерялся" с корректировкой всего на 10 тысяч рублей: пикап T9 Explore 25 модельного года теперь стоит 3 749 000 рублей.