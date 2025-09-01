Время для оплаты автоштрафов могут сократить в 60 раз

Время на уплату штрафа для владельцев иностранных авто могут сократить, сообщает ИА DEITA.RU.

Владельцев регистрированных за рубежом авто могут обязать оплачивать штрафы за сутки, а не 60 суток. По истечении этого срока ГИБДД сможет эвакуировать транспортное средство на штрафстоянку, а его водителю будет грозить 15 суток ареста.

Соответствующие предложения внесли в МВД. Объясняется это ростом количества нарушений на дорогах машинам, которые не зарегистрированы в России.

Сейчас постановление нужно оплатить либо в течение 60 дней, либо до момента выезда с территории РФ. МВД хочет ужесточить это правило. Как сообщает «Коммерсант», предлагается обязать оплачивать штрафы в течение суток, причем срок будет отсчитываться с момента вступления постановления в законную силу.

Если штраф не уплатить, то любой инспектор ГИБДД сможет отправить иностранную машину на штрафстоянку. Поправки касаются всех транспортных средств — легковых авто, мотоциклов, грузовиков, автобусов и прочих.